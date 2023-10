VIDEO – Parco Riviera di Ulisse, il nuovo commissario: “Tante cose da valorizzare, servono risorse”

Venerdì a Minturno, presso il Parco Riviera di Ulisse, si è tenuta la prima conferenza stampa del nuovo commissario straordinario dell’ente, l’avvocato Massimo Giovanchelli. All’evento hanno preso parte anche il consigliere regionale Angelo Tripodi e l’assessore regionale ad Ambiente e Sport Elena Palazzo,

Nel suo discorso introduttivo, Giovanchelli ha sottolineato il ruolo fondamentale del Parco come custode di un patrimonio naturale e archeologico eccezionale già in quanto costiero e ha espresso il suo impegno a preservarne l’unicità. Ha descritto poi il suo futuro operato da commissario del parco come un attivismo istituzionale. “Coadiuvando l’impegno che molti cittadini dimostrano ogni giorno nella qualificazione del territorio – ha detto il commissario – fungeremo da moltiplicatore di benessere. Questo sarà possibile solo andando al di là di ogni divisione politica o schieramento di sorta, perché la conservazione ambientale, la promozione del turismo sostenibile non hanno colore partitico. Stiamo provando a consegnare alle future generazioni un mondo migliore di quello che abbiamo trovato e questa cosa o la si fa insieme, privati e istituzioni, oppure abbiamo già fallito”.

L’assessore Palazzo ha ribadito l’impegno delle autorità regionali nella collaborazione con il Parco Riviera di Ulisse definendolo: “Un vanto dell’intera regione. Un luogo dove natura, mare e storia si incontrano in un intreccio perfetto che parla di noi e delle nostre radici culturali più profonde. Sono certa che grazie al lavoro del commissario straordinario Massimo Giovanchelli si darà il via a un vero e proprio rilancio a partire dal turismo sostenibile, una frontiera su cui puntare con decisione insieme a un sempre maggiore coinvolgimento del territorio attraverso progetti di educazione ambientale”.

Infine, Oreste Luongo, direttore del parco, si è detto “entusiasta del nuovo corso e impaziente di lavorare a stretto contatto con commissario straordinario e l’assessore all’Ambiente per realizzare gli obiettivi comuni”.