Incidente in moto sulla Nettunense, muore l’apriliano Tommaso Cicoli

Lutto ad Aprilia: il 41enne Tommaso Cicoli ha perso la vita in seguito a un incidente in moto avvenuto sulla Nettunense. Il sinistro si è registrato intorno alle 16 di mercoledì al confine tra il comune pontino e Lanuvio, con la due ruote su cui viaggiava Cicoli che, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, all’altezza di via Maiella si è scontrata con un’auto su cui si trovavano una 52enne e il figlio 12enne.

Il 41enne è stato preso in carico da un’eliambulanza e trasferito in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma, spirando a distanza di poche ore. Troppi importanti, le lesioni riportate. Lievemente ferita la 52enne al volante della macchina, trasportata presso il nuovo Ospedale dei Castelli.





Di professione geometra, Cicoli aveva lavorato dal 2007 al 2018 nell’ufficio tecnico del Comune di Aprilia, mentre attualmente era in servizio in quello del Comune di Castel Gandolfo. Alle ultime elezioni amministrative apriliane era tra i candidati nella lista di Fratelli d’Italia.