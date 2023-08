L’aria di Formia fa bene a Tamberi: è oro mondiale nel salto in alto

Gianmarco Tamberi, o per meglio dire “Gimbo”, come lo chiamano quasi tutti sia a bordo pista che dinanzi alla tv, ha fondamentale chiuso il cerchio, accreditandosi come uno degli azzurri più grandi di sempre nell’atletica leggera.

Ci sono stati tanti sportivi di livello in ogni generazione. Il territorio pontino, e la stessa Formia, sono legati alle imprese di Pietro Mennea e Sara Simeoni, mentre i più giovani difficilmente dimenticheranno il sogno della velocità di Marcell Jacobs e della 4×100 alle ultime olimpiadi, ma nessuno era riuscito in quello che qualcuno ha già ribattezzato come il “grande slam” degli ori.





Con il successo nella serata di Budapest e la medaglia d’oro ai mondiali outdoor, a 31 anni Tamberi ha appeso in bacheca il suo quinto oro, dopo il mondiale indoor, gli europei sia all’aperto che al chiuso e quel magico oro olimpico.

Con il salto di 2 metri e 36 centimetri, l’uomo dalla barba a metà ha scosso positivamente tutta l’Italia che è saltata con lui, e anche la città di Formia che l’ha ospitato per gli ultimi giorni di preparazione al centro del Coni “Bruno Zauli”.

Anche il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, si è pubblicamente complimentano con il campione azzurro, sui profili social del Comune annunciando che tutti “lo aspettano al più presto per festeggiare insieme l’oro mondiale”.