La medaglia d’oro olimpica di salto in alto e uno degli azzurri dell’atletica leggera più rappresentativi della nazionale italiana, ovvero parliamo di Gianmarco Tamberi, è stato a Formia per una settimana per la preparazione al mondiale di Budapest che inizierà tra pochi giorni.

A darne riscontro, proprio il campione italiano sui propri profili social che si dice pronto alla gara con discrete speranze e tanto lavoro messo nelle gambe.





Secondo molti esperti, Tamberi è uno dei favoriti del salto in alto. Domenica 20 agosto a partire dalle 10.35 le qualificazioni, martedì 22 alle 19 la finale che assegna le medaglie.

IL POST DI TAMBERI

“Ultima settimana di preparazione a Formia per i Campionati Mondiali di Budapest. Domenica mattina ore 10.35 primo turno e martedì sera alle 19.00, speriamo, la finale… 🙏😡🔥

Ho fatto veramente tutto quello che era nelle mie possibilità per arrivare il più preparato possibile all’evento più importante dell’anno e adesso, vi giuro, non vedo l’ora di scendere in pedana e far venir fuori il frutto di ogni singola goccia di sudore versata negli ultimi 365 giorni. È una sfida enorme ma la voglia di provarci lo è ancora di più!

Come sempre ho bisogno di tutto il vostro supporto per provare a raggiungere quella cosa che mai nessuno è ancora riuscito a fare nella storia del salto in alto. Manca solo quella medaglia che sogno da anni… sarà dura, durissima, ma voglio provarci e soprattutto credere che sia possibile fino alla fine!!!! 😡😡😡😡🔥🔥🔥🔥💪🏿💪🏿💪🏿💪🏿🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹”