Non si ferma all’Alt dei Carabinieri e fugge per 3km: arrestato

I Carabinieri hanno arrestato per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale un uomo di 59 anni di Santi Cosma e Damiano, gravato da numerosi precedenti di Polizia.

Lo stesso, intercettato a Formia mentre si trovava alla guida di un motociclo di grossa cilindrata sebbene non ne avesse titolo per patente revocata, non ottemperava all’alt imposto e si fermava solo dopo un inseguimento di circa 3 km, reagendo con minacce

verbali e cercando più volte di dileguarsi.





L’arrestato dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma di Scauri in attesa di giudizio direttissimo.