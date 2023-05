VIDEO – In fiamme un’azienda, l’intervento notturno dei Vigili del Fuoco

Incendio notturno ad Aprilia, dove poco prima dell’una della notte appena trascorsa, in via Nettunense sono dovuti intervenire gli uomini dei Vigili del Fuoco per un’incendio all’interno di un’azienda di materiale elettronico.





Le operazioni, che hanno portato i Vigili del Fuoco a rimanere sul posto fino alle 9 del mattino per contenere le fiamme nell‘area di circa 300 metri quadrati, ha portato anche all’intervento in supporto dell’autoscala e dell’autobotte provenienti da Latina.

Da stabilire le cause che hanno portato al rogo. Non sono state registrate persone coinvolte.

IL VIDEO