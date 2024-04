“Alto impatto”, cinque denunce. Maxi-multa per un’attività di Aprilia

Sabato i carabinieri del Comando provinciale di Latina, all’esito di un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto impatto“, svolto a partire dalle 20 in coordinamento con la Questura e il Comando provinciale della guardia di finanza in esito a controlli effettuati unitamente a personale del Nucleo ispettorato del lavoro e del Gruppo carabinieri forestale di Latina, hanno denunciato:

un uomo classe 54 residente a Latina, socio accomandatario di una società, poiché al suo interno veniva riscontrato – su di un terreno seminativo di circa 300 metri quadrati – un deposito incontrollato di rifiuti speciali;

una donna classe 74 residente ad Aprilia, amministratrice unica di una società avente sede in città e gestrice di un’attività di ristorazione sita a Latina poiché, in qualità di datore di lavoro, non elaborava il previsto documento di valutazione rischi. Nella circostanza militari operanti hanno proceduto a contestare una violazione relativa a tre lavoratori in nero, procedendo alla sospensione dell’attività imprenditoriale per le gravi violazioni riscontrate in materia sicurezza ed elevando ammende per quasi 2mila 300 euro complessivi, a cui si aggiungono sanzioni amministrative per 15mila 800 euro.

un giovane classe 2004 residente a Sermoneta, poiché trovato in possesso di un coltello a scatto della lunghezza di circa 13 centimetri;

un uomo classe 84 residente a Latina, che dagli accertamenti compiuti in seguito a un incidente stradale è risultato in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti;

un uomo classe 69 residente a Latina, trovato in possesso di una patente di guida risultata falsificata.

Nel medesimo contesto, venivano segnalati alla locale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, quali assuntori di sostanze stupefacenti 5 soggetti, trovati in possesso di 13 grammi complessivi di hashish e 8 di cocaina.





Nell’ambito del controllo della circolazione stradale, si è preceduto inoltre a controllare 17 veicoli e 30 persone; contestare una violazione dei regolamenti inerenti alla pesca in orario notturno; contestare 7 violazioni di norme al codice della strada, per sanzioni complessive per 4371 euro; ritirare una carta di circolazione; sequestrare 4 veicoli.