Trasportava cibo in cattivo stato di conservazione: carico distrutto e patente ritirata

In provincia di Latina continuano i controlli alla circolazione stradale, con particolare riferimento al trasporto merci, da parte della Polizia di Stato.

Gli agenti del distaccamento di Polizia Stradale di Aprilia nella serata di domenica procedevano al controllo di un autocarro che transitava sulla via Pontina, all’altezza del chilometro 52.





All’interno del vano di carico venivano rinvenuti generi alimentari freschi e surgelati raccolti in quattro bancali e due celle termoisolate insieme ad altri prodotti no food, diretti ad un distributore della zona per poi essere immessi successivamente sul mercato.

Durante il controllo dell’autocarro i centauri della polstrada notavano che il gruppo refrigerante risultava spento, pertanto la catena del freddo risultava compromessa, con il verosimile deperimento delle merci.

A questo punto veniva richiesto l’immediato intervento del personale Asl, il quale dopo le necessarie verifiche, disponeva la distruzione di tutti i generi alimentari, la cui conservazione era ormai compromessa come gelati, filetti di pesce panato, pizze precotte ed altri prodotti pronti alla cottura.

Al conducente del veicolo venivano inoltre contestate ulteriori infrazioni al codice della strada, che comportavano anche la sanzione accessoria del ritiro della patente.