Al via gli Internazionali di Tennis, attesa per Zeppieri

Il tennista pontino Giulio Zeppieri è carico per l’inizio degli Internazionali di Tennis di Roma che si stanno già svolgendo (attraverso le qualificazioni al tabellone principale) al Foro Italico.

Zeppieri, però, grazie alla Wilde Card non passa dalle qualificazioni e in tabellone al primo turno attende i qualificati. Il suo esordio sulla terra rossa romana dovrebbe avvenire giovedì, ma ancora non è in programma e quindi bisognerà attendere.





Torneo di prestigio e occasione buona per Zeppieri che, in caso di buon sorteggio al primo turno, già guarda ad un’ipotetica super sfida al secondo turno con l’americano Tiafoe.