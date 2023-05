Gaeta, il Ministero del Turismo “elegge” la Grotta del Turco tra le più belle del Mediterraneo

La Grotta del Turco ‘in vetrina’: il portale del Ministero del Turismo dedicato a promuovere online le più suggestive bellezze tricolori, Italia.it, ha incluso il sito di Gaeta tra le cinque grotte marine più belle d’Italia e del Mediterraneo.

Questa la presentazione: “Procedendo verso Nord, lungo il litorale pontino, arrivate a Gaeta, alla cosiddetta ‘montagna spaccata’, uno dei paesaggi più scenografici di quel tratto di costa: tre profonde fenditure squarciano infatti un alto sperone roccioso a picco sul mare: all’interno di una di queste, potrete percorrere i 300 gradini scavati nella montagna, fino quasi alle viscere azzurre della Grotta del Turco. Così chiamata per un’impronta impressa su una delle pareti, secondo la vulgata, sarebbe stata lasciata da un marinaio saraceno: incredulo sull’origine divina delle spaccature, appoggiò la mano destra e la pietra si fece morbida sotto la sua pressione. Probabilmente dovuta a fenomeni carsici e levigata dal continuo sfioramento dei fedeli, l’impronta è solo una delle tante suggestioni mistiche di questa affascinante meta, accessibile dal santuario soprastante, ma per motivi di sicurezza e tutela limitata alla terrazza che la domina, pochi metri più in alto“.





A fare compagnia alla Grotta del Turco nello speciale elenco firmato dal Ministero del Turismo ci sono la Grotta Azzurra (Capri), la Grotta della Poesia (Castro), la Grotta di Byron (Portovenere) e le Grotte del Bue Marino (Orosei).