New York incora la Dop Colline Pontine Agresti 1902 tra i migliori extravergini al mondo

Nuovo riconoscimento internazionale per la Dop Colline Pontine della società agricola Agresti 1902. Dopo aver ottenuto poco settimane fa le Tre Foglie dal Gambero Rosso (unica Dop Colline Pontine), all’olio extravergine pontino è stato assegnato il Gold Award dal più prestigioso concorso internazionale, il New York International Olive Oil Competition, che ha inserito la Dop Colline Pontine Agresti 1902 nell’autorevole Guida World’s Best Olive Oils 2023.

“Per il secondo anno consecutivo uno dei nostri oli è stato premiato con il Gold Award nel più prestigioso concorso internazionale, il New York Olive Oil Competition a cui hanno preso parte oltre 1.100 oli da tutto il mondo”, sottolinea Francesco Agresti, titolare della società agricola con sede a Sabaudia e oliveti a Itri e Sonnino.





“La Dop Colline Pontine Agresti 1902 – aggiunge – è prodotta da olive Itrana in purezza. A conquistare il panel di assaggiatori internazionali è stato il suo fruttato medio dal bouquet straordinario che si apre con un’intensa aromaticità espressa dalla foglia del pomodoro e dalle nette sensazioni erbacee di rucola e basilico fresco. Al gusto si propone con note vegetali vellutate che stimolano il palato, una gradevole persistenza del retrogusto di pomodoro verde e piacevoli note piccanti. Un olio estremamente armonico e dal finale elegante”.