Controlli dei carabinieri, due denunciati tra Gaeta e Itri

Nella serata di martedì i carabinieri della Compagnia di Formia hanno predisposto nuovi servizi straordinari di controllo del territorio, messi in atto al fine di prevenire e reprimere i reati in genere e verificare il rispetto delle prescrizioni imposte alle persone sottoposte a misure di prevenzione e di detenzione domiciliare.

In tale ambito operativo, i militari della Tenenza di Gaeta hanno sottoposto a controllo un 32enne residente in città: senza alcun giustificato motivo, trasportava a bordo del proprio veicolo una spranga in ferro della lunghezza di 60 centimetri, considerata per legge un oggetto atto ad offendere. L’uomo è stato pertanto denunciato.





I carabinieri della Stazione di Itri hanno invece deferito in stato di libertà un 26enne di nazionalità russa residente in paese: è stato accertato accertato che non era rincasato presso la sua abitazione prima delle ore 21, così come gli era stato imposto dalle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui è sottoposto. Ora il giovane rischia un aggravamento del predetto provvedimento, al vaglio delle competenti autorità amministrative e penali.

Prosegue pertanto l’impegno dell’Arma sul territorio, finalizzato, ricorda il Comando provinciale, “a contrastare e prevenire i fenomeni delittuosi, soprattutto in virtù del notevole afflusso di persone che la stagione estiva comporta presso le località balneari e turistiche del Golfo, con il conseguente apporto di più militari impegnati nelle delicate attività d’istituto al servizio del cittadino”.