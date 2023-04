Gaeta, denuncia dopo l’inseguimento: in Italia irregolarmente

I Carabinieri di Gaeta hanno denunciato a piede libero due giovani di 20 anni di nazionalità albanese.

Nel pomeriggio di domenica della scorsa settimana, sono scappati a un alt dei Carabinieri dando vita a un inseguimento.





Grazie alla collaborazione tra Carabinieri e Polizia, uno dei due è stato bloccato anche per merito di un agente libero dal servizio.

In questo modo è stato possibile constatare come sia il giovane bloccato, che l’altro che si è dato alla fuga erano in Italia senza alcuna autorizzazione e dunque irregolari. Per tale motivo è scattata la denuncia.