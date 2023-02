Monte San Biagio, l’opposizione chiede chiarimenti sull’azzeramento della Giunta

Dopo la decisione del sindaco di Monte San Biagio di ritirare le deleghe ai propri assessori, arriva la nota pungente da parte dell’opposizione che chiede chiarezza sia al sindaco che agli ex membri della giunta a cui sono state tolte le deleghe.





LA NOTA DEL GRUPPO DI OPPOSIZIONE DI MONTE SAN BIAGIO

“Prendiamo atto del decreto con cui ieri, il Sindaco Federico Carnevale, ha revocato la Giunta Municipale ritirando tutte le deleghe assessorili, nonché la carica di vicesindaco.

Non serve avventurarsi in ipotesi retrosceniste per risalire alle motivazioni che hanno determinato il primo cittadino a tale radicale scelta: basta leggere il provvedimento, che fa espresso riferimento ad una “approfondita riflessione sulla valenza della coalizione amministrativa”.

Può quindi serenamente escludersi che a fondamento dell’azzeramento della Giunta vi siano ragioni di opportunità tecnica o strategica, la cui utilità è peraltro difficile da immaginare oggi, a solo un anno dal termine della consiliatura.

Il dato politico, oggettivo e ineludibile, è quindi preoccupante: il rapporto fiduciario tra Sindaco e Giunta è venuto meno. La stessa “valenza della coalizione” è messa in discussione. E il decreto di revoca apre ufficialmente una crisi del governo cittadino, verosimilmente determinata da contrasti politici interni alla coalizione di maggioranza.

Riserviamo ogni ulteriore considerazione all’esito dei dovuti e più approfonditi chiarimenti che attendiamo dal Sindaco Carnevale.

Ma soprattutto, attendiamo che gli ormai ex assessori si esprimano pubblicamente in merito al severo provvedimento sindacale: la politica è trasparenza. E la cittadinanza ha il diritto di conoscere le ragioni di una crisi e le posizioni di chi l’ha determinata”.