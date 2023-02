Monte San Biagio, il sindaco azzera la Giunta

La decisione è stata presa dal sindaco Federico Carnavale, ed è stata diffusa nella giornata di ieri con apposito atto, che di fatto fa tornare in seno alle competenze del primo cittadino, le scelte sui ruoli fiduciari delle deleghe assessorili.

Secondo indiscrezioni, alla base della decisione del sindaco ci sarebbero frizioni in maggioranza, forse derivate anche da movimenti elettorali della tornata elettorale delle regionali che ha visto in campo, in corsa per un posto alla Pisana, anche il sindaco Carnevale. Ma potrebbe anche esserci qualcosa di diverso e di più complesso da gestire. Proprio Monte San Biagio in primavera tornerà al voto per il rinnovo delle cariche elettive e la sintesi, all’interno della maggioranza uscente, sembra abbastanza complessa.





Al momento, rimangono privati delle proprie cariche gli assessori Arcangelo Biagio Di Cola, Carmine Masiello, Luana Colabello e Anna Maria Ferreri.