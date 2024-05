Pena residua di 5 anni per violenza sessuale: un arresto a Monte San Biagio

Nel pomeriggio di giovedì, a Monte San Biagio, in ottemperanza a un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, i carabinieri della Stazione locale e i colleghi della Tenenza di Fondi hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo residente in paese.

Il destinatario della misura restrittiva, un 57enne, deve espiare la pena residua di 5 anni di reclusione per violenza sessuale. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Latina.