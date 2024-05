A Monte San Biagio è andato in scena il confronto tra i candidati

Si è tenuto ieri l’atteso confronto pubblico tra Federico Carnevale ed Ermanna Casale, entrambi candidati alla carica di sindaco a Monte San Biagio alle elezioni del prossimo 8-9 giugno.

L’evento, organizzato dall’Azione Cattolica delle parrocchie San Giovanni Battista e San Giuseppe Lavoratore, è stato introdotto proprio dal presidente parrocchiale e diocesano Giuseppe Casale che ha illustrato come le domande poste ai due sfidanti sono state elaborate dai gruppi parrocchiali delle due realtà.





A moderare il confronto che è andato via senza alcun momento di tensione in un clima disteso e di sano confronto, il giornalista Simone Nardone.

Al centro del dibattito molti temi importanti: giovani, famiglie, centro storico, sport, periferie, servizi, assistenza sanitaria, usi civici e fragili, oltre agli appelli finali su cui i due candidati si sono giocati la carta di cosa vorrebbero realizzare qualora eletti primi cittadini.

Tante le persone presenti in sala che hanno assistito ad un sano esercizio di confronto educato, figlio anche di un regolamento che non ammetteva repliche e controrepliche e neppure l’applausi da parte del pubblico, se non sull’appello finale.

IL VIDEO INTEGRALE DEL CONFRONTO