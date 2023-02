Il trail della Maranto, tra un mese a Fondi

Come mettere insieme la corsa in montagna (trail running), la promozione del territorio e l’antica storia locale? Lo sanno bene i componenti dello staff dell’AD TOP Trail che lavorano incessantemente per la preparazione dell’evento MMT Maranto Medium Trail e Maranto Skyrace. L’evento si terrà a Fondi (LT) il 26 marzo 2023, ed è patrocinato dei comuni di Fondi e Lenola nonché dell’Ente Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

L’evento rientra nel più ampio programma “Fondi, Città Europea dello Sport 2023“, un ricco calendario di manifestazioni previste nella cittadina della Piana, con già oltre 60 appuntamenti fissati tra i mesi di gennaio e dicembre di quest’anno.





Perché cultura e sport? A spiegarlo è il presidente dell’ASD Top Trail, Luca Mirabello. “La gara si svolge all’interno del Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, e il tracciato ripercorre in parte antichi sentieri utilizzati al tempo dei briganti proprio dalle bande locali ma anche dagli eserciti che si sono succeduti nelle conquiste ai confini tra territorio Vaticano e Regno Borbonico. Non a caso, lungo il percorso si incontrano i famosi cippi di confine. Inoltre, gli atleti potranno in un tratto correre praticamente immersi nei ruderi dell’antica cittadina di Vallecorsa. Insomma c’è da correre in uno spettacolo unico di storia e territorio!”

In uno scenario che appaga la vista degli atleti e che spazia dal Golfo del Circeo fino alle isole pontine e all’arcipelago flegreo, l’evento MMT Maranto Medium Trail e Maranto Skyrace vede 2 percorsi: un tracciato di 28 chilometri e 1700 metri circa di dislivello positivo, e l’ormai “classico” percorso da 14 chilometri con un dislivello positivo di 1100 metri. Occasione per promuovere il territorio deliziando i palati dei partecipanti con un pacco gara ricco e rappresentativo del territorio locale.

“E’ vero”, conferma Antonello Marrocco, che insieme al collega Marco Piccione ha creato letteralmente i due percorsi. “Il pacco gara di quest’anno avrà grandi soprese molto gradite per chi pratica questo sport. Ci sarà uno “smanicato” tecnico ed una cintura porta-oggetti. Quest’ultima è molto preziosa in quanto ha spazio per numerosi oggetti utili, risulta molto pratica per gare entro i 25-30 km. Sono tutti oggetti della massima qualità, identici a quelli delle grandi marche, testati direttamente da noi prima della scelta finale. Possiamo dire che varrebbe iscriversi già solo per il valore del pacco gara!”

Intanto le iscrizioni proseguono a ritmo sostenuto, segno che la formula adottata sta riscuotendo il favore di atleti ed appassionati del trail running, sport che in Italia e nel mondo ha visto negli ultimi anni un vero e proprio boom di appassionati. La manifestazione ha registrato anche il riconoscimento ufficiale dei punteggi ITRA, che permettono agli atleti partecipanti di accumulare crediti per partecipare a gare di rilevanza nazionale ed internazionale.

Le iscrizioni proseguono a buon ritmo insomma, ma c’è ancora spazio per chi vuole partecipare. Per farlo bisogna collegarsi al sito www.trailrunworld.com, accedere alla scheda “Maranto MMT” e cliccare sul tasto “Iscriviti ora”. Fondi (LT) è facilmente raggiungibile in auto, in treno e con i mezzi pubblici. Dista poco più di 1 ora dagli aeroporti e dalle stazioni centrali di Roma e Napoli.

Per maggiori informazioni questi i contatti:

asdtoptrailfondi@gmail.com

Luca Mirabello – tel. 335 661 6371