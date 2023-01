Freddo, maltempo e neve: si colorano di bianco le colline

Era previsto, con tanto di allerta meteo, eppure l’abbondante maltempo con l’importante calo delle temperature che venerdì pomeriggio ha fatto cadere tanta pioggia in pianura, ha portato anche la neve in collina e tanto vento gelido sferzante in tutto il Lazio.

Per la felicità dei più piccoli la neve è caduta anche nei centri più alti della provincia di Latina, come le foto da Lenola diffuse sui social dalle pagine “Il lenolese” e “Madonna del Colle” che con la spruzzata di neve su Lenola danno riscontro delle temperature rigide anche a quote basse.





Le giornate di sabato e domenica restano comunque incerte con possibili deboli precipitazioni. Soffierà ancora il vento freddo artico, ma soprattutto le temperature rimarranno abbastanza rigide, almeno fino a fine mese. Ma dopotutto, siamo in inverno, anzi, andrebbe anche aggiunto, finalmente.