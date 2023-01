Aggressione di animali tra le colline, la denuncia dell’allevatore

Allevatore denuncia pubblicamente l’aggressione da parte di fauna selvatica dei suoi animali.

Nei giorni scorsi sarebbero sati feriti tre puledri e un cane in zona Crocette, al confine tra Lenola, Fondi e Campodimele.





L’uomo che ha annunciato come si rivolgerà ai Carabinieri per via del problema di sicurezza che esso stesso si trova ad affrontare, lancia un appello ai tanti che con le belle giornate si recano nella zona, per mettere in guardia da andare a passeggio in montagna con i cani.

Il rischio è di essere aggrediti da animali presenti in zona, probabilmente o cani selvatici o meticci tra cani e lupi, più pericolosi degli stessi lupi perché tendono a non evitare la presenza dei lupi.