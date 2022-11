Promozione, Città di Lenola in trasferta con l’Asd Ceccano

Ancora un week end pieno di calcio per i tifosi del Città di Lenola.

Si parte quest’oggi con la gara della Juniores che alle 14.30 scende in campo in casa del Pontinia.





Domenica, si parte presto con il match al Falcone e Borsellino dell’Under 17 che attende la Nuova Florida 2005.

Ma l’attenzione è principalmente rivolta alla prima squadra che milita nel campionato di Promozione. Domenica alle 14 match in trasferta contro l’Asd Ceccano Calcio 1920 per cercare di agguantare il quarto risultato utile consecutivo. L’Asd Città di Lenola, infatti, viene da tre vittorie consecutive, nel proprio girone, due ottenute in casa e una in trasferta.

Mercoledì scorso, a causa di condizioni meteo avverse per nebbia, è stato rinviato il match di Coppa Italia Promozione contro l’Atletico Pontinia. La gara sarà recuperata mercoledì 23 novembre alle 14.30 sempre presso il campo sportivo di Lenola.