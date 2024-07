Incidente sulla Frosinone-Mare, muore un anziano. Grave il figlio

Un morto e un ferito grave, padre e figlio, dopo uno schianto frontale. Un drammatico incidente stradale che si è verificato intorno alle 20.30 di lunedì sulla Frosinone-Mare, nel territorio di Terracina.

La vittima è l’85enne di Ceccano Ernesto Colapietro, che viaggiava col figlio su una Smart scontratasi all’altezza del bivio per il Frasso contro una Dacia Duster dopo aver sfiorato una Mercedes classe B. L’anziano è deceduto sul colpo, mentre il figlio è stato trasportato in eliambulanza presso un ospedale di Roma, venendo ricoverato in prognosi riservata.





Secondo le prime ricostruzioni, a causare il sinistro sarebbe stato un sorpasso azzardato da parte dell’auto su cui si trovavano i Colapietro.

I conducenti delle altre due auto coinvolte, residenti a Terracina e Frosinone, se la sono cavata con ferite lievi – rispettivamente un polso fratturato e un trauma cranico – e sono stati trasportati all’ospedale Fiorini.

Oltre ai soccorritori del 118, sul luogo dell’incidente hanno operati gli agenti della polizia locale del distaccamento di Terracina.