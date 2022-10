Sperlonga, tir ribaltato sulla Flacca: disagi al traffico #VIDEO

Un camion che trasportava rifiuti, per cause che sono in fase di accertamento da parte delle autorità, si è ribaltato quando erano circa le 6 di questa mattina sulla 213 Flacca, nel Comune di Sperlonga nel curvone che costeggia il borgo, precisamente dopo la rotonda, andando verso Gaeta per chi proviene da Terracina.

Sul posto i carabinieri di Sperlonga, la Guardia di Finanza, e gli agenti della Polizia locale.





Rallentamenti al traffico, con i mezzi pesanti che non sono in grado di transitare. Traffico leggero che viene permesso, seppur a rallentatore passando all’interno di Sperlonga per chi proviene da Gaeta. Completamente bloccato, invece, per chi proviene da Terracina.