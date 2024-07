In difficoltà col mare agitato, salvato da un bagnino 17enne

Giornata movimentata, quella di martedì, per i bagnini della Riviera d’Ulisse. Il mare agitato ha portato più di qualche pericolo, come a Sperlonga, dove un uomo in difficoltà è stato tratto in salvo da un 17enne.

Protagonista è stato Ionut Rafaele Pascaru, conosciuto come Giovanni, bagnino di origini rumene residente a Fondi ed in servizio al lido Costadoro, alla cosiddetta terza spiaggia, nella zona di Bazzano.





Il ragazzo, nonostante l’età e l’esperienza di un solo anno, ha salvato un bagnante impossibilitato a rientrare a riva anche per via di un crampo. “Erano le 13.30, mi trovavo sotto la postazione mia”, racconta il bagnino, nativo di Moinesti, arrivato a Fondi all’età di 9 mesi. “Mi sono alzato per fare la passeggiata lungo la costa, c’era il mare agitato. Ad un certo punto sono stato allertato da una signora che ha visto un uomo in difficoltà. L’ho individuato, si trovava a circa 100-150 metri dalla battigia. Quindi ho preso subito il baywatch, sono partito a nuoto e l’ho raggiunto tenendolo a galla e rassicurandolo, per poi riportarlo a riva”. Una possibile tragedia evitata.