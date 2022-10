Spaccio di cocaina a Cori: i carabinieri arrestano un uomo e la sua compagna

“Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest’area, in data odierna, a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, la Stazione di Cori ha tratto in arresto un uomo, 60enne, e la sua convivente, 45enne, entrambi residenti a Cori, ritenuti responsabili di reati inerenti il traffico di stupefacenti.

In particolare i militari operanti, nella serata dello scorso 22 ottobre, sottoponevano ad un controllo un giovane del posto che veniva trovato in possesso di una dose di stupefacente del tipo cocaina. I successivi accertamenti permettevano di individuare i presunti spacciatori, residenti poco distanti da luogo del fermo, nei cui confronti veniva eseguita perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire e sottoporre a sequestro di ulteriori cinque grammi circa di stupefacente suddivisa in dosi e destinata alla successiva vendita, oltre al materiale per il taglio ed il confezionamento.





I predetti sono stati presentati dinanzi al Tribunale per il giudizio direttissimo.