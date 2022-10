FOTO – Formia festeggia i campioni del mondo del basket

Fabio Tomao e Chiara Vingione hanno ricevuto la festa che si meritavo al ritorno dopo il trionfo in Portogallo ai campionati del mondo di basket con sindrome di down.

IL POST DEL COMUNE DI FORMIA





Festa a sorpresa ieri al Pala Fabiani per il rientro a casa dei cestisti Chiara Vingione e Fabio Tomao, che domenica scorsa si sono laureati campioni del mondo con la Nazionale di basket con sindrome di Down. Un pomeriggio speciale, vissuto con grande emozione dal folto pubblico presente sugli spalti, che ha voluto festeggiare il ritorno dei due protagonisti della palla a spicchi portacolori del Basket4ever, che hanno contribuito alla vittoria del terzo titolo iridato di fila (2018-2019-2022), il primo in assoluto per il tandem pontino, senza dimenticare il tris consecutivo infilato anche in Europa. A due giorni dalla finalissima di Funchal, in Portogallo, che ha ospitato la rassegna vinta dall’Italia (36-12 sull’Ungheria), sul volto dei due giovanissimi atleti trasparivano un entusiasmo ed una gioia indescrivibile.

Chiara Vingione (classe ’96, la prima donna convocata in Nazionale), originaria di Spigno Saturnia, e Fabio Tomao (classe 2004, il più giovane del gruppo), di Scauri, sono stati accolti dai loro compagni di squadra, da tanti amici e da tutto lo staff della società formiana presieduta dal deus ex machina Nicola Santoro, che opera da tantissimi anni nel mondo del sociale e la cui attività sempre più inclusiva è dedicata a ragazzi down. Una sfida che rientra nel progetto “Un canestro da favola senza barriere”. Alla festa erano presenti gli assessori del Comune di Formia Eleonora Zangrillo (Sport) e Rosita Nervino (Servizi Sociali) che hanno portato i saluti e i complimenti da parte del sindaco Gianluca Taddeo.

Diversi i momenti toccanti allietati dalle musiche dirette dal gruppo guidato dal maestro di teatro Maurizio Stammati, alla torta in versione tricolore per omaggiare i due neo campioni del mondo, all’inno “Basket forever…basket per sempre…e di più”, pezzo scritto e composto dal musicista Domenico “Mimi’ Varriale, del gruppo Bagaria Band.

LE FOTO