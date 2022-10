Due formiani del basket con sindrome di down campioni del mondo

Si tratta dei formiani Fabio Tomao e Chiara Vingione (lei unica donna del gruppo) che quest’oggi, quando in Italia era da poco passata ora di pranzo hanno centrato il terzo successo consecutivo sul tetto del mondo per la nazionale italiana di basket con sindrome di down.

In finale vittoria in Portogallo contro l’Ungheria, con un risultato netto di 36 a 12.





Nicola Santoro, coach di Basket4ever, la formazione di Formia che ha coltivato i due talenti campioni del mondo ha commentato la notizia in questo modo: “Cosa dire, sono a mille, ho iniziato questa bellissima favola con Patrizia tra mille incognite ma con l’assoluta certezza che avremmo messo il 100% di noi per aiurare questi fantastici ragazzi. Da 7 oggi siamo arrivati a 32, 32 formidabili atleti e tra questi i 2 campioni mondiali ed europei, Chiara Vingione e Fabio Tomao. Siamo cresciuti con calma e abbiamo intravisto che tecnicamente potevamo osare sempre di più. I ragazzi rispondono molto bene ai nostri nuovi esercizi e posso dire che hanno raggiunto un ottimo livello tecnico. Mi sono circondato di uno staff fantastico che ha abbracciato la mia idea di volontariato e di gratuità per chiunque venga ad allenarsi da noi. Questo comporta enormi sacrifici e salti mortali per portare avanti il tutto. Devo ringraziare tutti coloro che mi aiutano economicamente in questo cammino. Prossimo impegno? Partecipazione ai campionati italiani 2022 a Ferrara dal 25 al 27 novembre. Saranno ancora 3 giorni fantastici ricchi di sudore, sorrisi abbracci tra tutti”.