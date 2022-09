Ritorno di Coppa Italia Promozione, Città di Lenola attende il Montenero

L’A.S.D. Città di Lenola si prepara alla gara di ritorno della Coppa Italia Promozione – 2° Trofeo Renzo Lucarini che si disputerà alle 15 di domenica 25 ottobre presso lo stadio Falcone e Borsellino.

Il match di andata, svolto in casa dell’FC Montenero aveva portato i ragazzi della squadra lenolese ad andare due volte in vantaggio, prima con un autogol e poi con una rete messa a segno da Simone Quinto. Ma in entrambe i casi il vantaggio non è bastato perché la formazione di casa è riuscita entrambe le volte a raggiungere il pari con due calci di rigore.





Domenica alle 15 la squadra chiama a rapporto i tifosi del Lenola per tentare di agguantare la qualificazione al turno successivo di coppa, nella consapevolezza che la partita sarà tutt’altro che facile. Come ha spiegato l’allenatore Dario Lauretti: “Domenica sarà una gara difficile, contro una squadra ben messa in campo. L’FC Montenero è capace di tutto per cui, nonostante il fattore campo sia a nostro favore, dobbiamo stare attenti e concentrati. In settimana ci siamo allenati bene, i ragazzi hanno voglia di dimostrare quanto valgono e sono sicuro che daranno il massimo. Aspettiamo gli avversari con la sicurezza, ripeto, che nulla sarà facile”.