Incendio a Lenola, paura in via 25 aprile

Ancora fiamme nel sud pontino. Martedì pomeriggio, un rogo di grosse dimensioni si è sviluppato nel territorio di Lenola in via 25 Aprile, non lontano dalla strada regionale 637 Frosinone-Gaeta verso Vallecorsa.

Sul posto diverse squadre dei Falchi di Fondi su attivazione della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile nonché i Vigili del Fuoco di Gaeta e il supporto aereo di un elicottero del servizio antincendio regionale.





Le fiamme sono arrivate a lambire le abitazioni. Paura per i residenti.

