Incendio distrugge mezzo di una ditta di Fiumicino, l’ombra del dolo

Nella notte tra martedì e mercoledì, a Terracina, i carabinieri del Norm sono intervenuti per un incendio. Per cause in corso di accertamento, è andato a fuoco un veicolo di proprietà di una società con sede a Fiumicino, un cassonato Iveco in uso agli operai della stessa ditta, impegnati nei lavori di ristrutturazione della galleria Tempio di Giove.

Le fiamme, che sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento locale, hanno completamente distrutto il veicolo, parcheggiato in prossimità degli alloggi degli operai, in località La Fiora. Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incendio, che non è escluso possa essere di origine dolosa.