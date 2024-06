Maxi-incendio in una carrozzeria di Fondi, tre intossicati

Fiamme e paura a Fondi, dove lunedì pomeriggio si è sviluppato un grosso incendio nelle pertinenze di una carrozzeria. Un rogo che ha reso necessario il trasferimento in ospedale di tre persone, il figlio del titolare e due operai, intossicati dalle esalazioni mentre tentavano di placarlo.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30 nell’officina “Di Manno”, affacciata sulla via provinciale per Lenola. Il fuoco si è sviluppato in un piazzale sul retro accessibile dall’ingresso secondario, su via Mario Mosillo, andando a interessare diversi veicoli in attesa di rottamazione e rischiando di allargarsi a un camper, a delle barche e a una motrice.





Oltre ai sanitari del 118, che hanno trasportato gli intossicati al “San Giovanni di Dio”, sul posto si sono portati ben cinque mezzi dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i poliziotti del Commissariato, incaricati delle indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento, pur non escludendo alcuna eventualità, l’ipotesi ritenuta più probabile è quella di un evento accidentale.

A margine sono intervenuti anche dei funzionari dell’Asl, impegnati a verificare il rispetto della normativa riguardante i luoghi di lavoro.