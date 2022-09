Asd Città di Lenola: mezza rosa è del posto, età media 21 anni

La formazione del Città di Lenola si prepara all’inizio ufficiale della stagione 2022-23 dopo una serie di match pre campionato che sono serviti per mettere a punto l’undici titolare.

Domenica 18 settembre alle ore 11.00 sarà la volta dell’esordio in Coppa Italia Promozione – 2° Trofeo Renzo Lucarini.





Il match di andata, come da sorteggio svolto, si svolgerà in casa dell’FC Montenero, con la bella possibilità per i giocatori del Città di Lenola, di giocarsi la qualificazione al turno successivo nella gara casalinga di ritorno prevista per domenica 25 settembre.

Nel frattempo, la dirigenza, malgrado rimane costantemente attiva sul mercato fino alla chiusura della fase dei tesseramenti, ha deciso di presentare la rosa con la quale ci si appresta a iniziare la stagione agonistica, prima con la coppa e poi con il campionato di Promozione al via il prossimo 9 ottobre.

Una rosa fatta di tante conferme e diversi nomi nuovi, ma soprattutto un gruppo giovane con un’età media giovanissima di appena 21 anni, ma soprattutto con ben 16 atleti di Lenola, cosa che in paese non si vedeva da tempo.

I nuovi innesti sono ben 11 e marcano in modo abbastanza uguale tutti i ruoli. Tra i nuovi arrivi, da appuntare tra i nomi di coloro che sono pronti a far parlare di sé durante la stagione ormai pronta a partire: il 22enne difensore centrale argentino Santiago Brailly, che ha militato nel campionato di Eccellenza e l’attaccante, classe 2001 anche lui con un passato in eccellenza Damiano Fustolo.

LA ROSA DELL’A.S.D. CITTA’ DI LENOLA 2022-2023