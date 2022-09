Nei giorni scorsi una vincita corposa in quel di Formia a Lotto dove è stata centrata una giocata valsa addirittura 20 mila euro.

Come riportato da diversi media locali, non è stato l’unico successo nel Lazio, in quanto, anche a Velletri sono stati vinti 12.900 euro.





Nell’ultimo concorso del Lotto che a livello nazionale ha distribuito la bellezza di 6,7 milioni di euro in tutta Italia quasi 33 mila sono stati vinti nel Lazio.