Un incidente che ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta si è verificato questa mattina lungo la strada consortile, via dell’Agricoltura, in zona di confine tra i comuni di Formia e Gaeta.

Per cause che sono al vaglio, un centauro alla guida della propria moto, si è scontrato contro un’auto in marcia.





Le condizioni del motociclista hanno reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso in codice rosso.