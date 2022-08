Covid: 235 i nuovi casi, c’è un nuovo decesso a Minturno

Il bollettino odierno emesso dall’Asl di Latina evidenzia il numero di nuovi positivi in 235 nuovi casi.

I centri più colpiti sono: Latina con 68 nuovi casi, Terracina con 28, poi Fondi con 18, Aprilia e Sabaudia con 14 e Sezze con 13 nuovi positivi. Poi via via tutti gli altri centri con l’eccezione di Maenza, Ponza, Sperlonga e Ventotene che rimangono a zero nuovi positivi.





Segnalato, purtroppo, un nuovo decesso: si tratta di un paziente di Minturno.

122 le persone vaccinate, 109 quelle guarite, segnalato un solo ricovero ospedaliero nelle ultime 24 ore.

IL BOLLETTINO DELL’ASL