Controlli serrati e lotta all’abbandono di rifiuti: l’Amministrazione di Gaeta a tutela dell’ambiente

Controlli serrati, sanzioni e lotta agli abbandoni. Con l’arrivo della stagione estiva, si intensifica sul territorio l’azione dell’Amministrazione Comunale dedicata alla tutela dell’ambiente e al corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte dei cittadini. Sono infatti molteplici le misure adottate, in modo particolare nelle ultime settimane, visto l’aumento di presenze, per permettere a tutti di vivere e soggiornare in una città sempre bella e pulita, puntando sull’ottimizzazione del servizio e la collaborazione della collettività.

Per il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese l’attenzione all’ambiente rappresenta una delle priorità della propria azione di governo: «Ritengo che sia necessario l’impegno di tutti noi, Amministrazione e cittadini, per conservare la nostra città pulita e accogliente. Al nostro impegno focalizzato verso il controllo e il rispetto delle regole, devono seguire un’apertura culturale e una sensibilità più attenta alla cura e alla valorizzazione dell’ambiente. Piccole accortezze quotidiane permetteranno di raggiungere una maggiore qualità della vita, mirando ad una riqualificazione e valorizzazione urbana che possa rimettere in moto una coscienza green e civica. In questo modo, Gaeta sarà sempre più accogliente e più ospitale: una città da vivere!».





«Stiamo lavorando incessantemente – spiega l’Assessore all’Ambiente e al Servizio integrato dei rifiuti Diego Santoro – per garantire a residenti e turisti di poter godere di una città pulita e attenta alle esigenze dell’ambiente. Per questo, abbiamo intensificato i controlli da parte della Polizia Locale relativi al corretto conferimento dei rifiuti, nel centro cittadino e nelle periferie, elevando sanzioni amministrative a utenze private e commerciali nei casi di mancato rispetto delle regole. Attraverso l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, contiamo di dissuadere “furbetti”, autori di comportamenti e atteggiamenti poco civili, rivolgendo la nostra attenzione sulla lotta agli abbandoni. Inoltre, stiamo procedendo con interventi immediati nella cura del verde pubblico, rendendo in questo modo Gaeta ancora più bella. Il nostro impegno è quotidiano e costante, ma speriamo sempre nell’importante collaborazione e diligenza dei cittadini, sia nell’accuratezza del conferimento dei rifiuti che nella segnalazione agli uffici preposti di eventuali situazioni indecorose».