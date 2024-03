Nas in azione, sequestri e multe a Priverno e Itri

Operazione contro le irregolarità nel settore alimentare: sequestri e sanzioni nei comuni di Itri e Priverno

Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare le irregolarità nel settore alimentare, i carabinieri del N.A.S. di Latina, coadiuvati dai colleghi dell’Arma territoriale, hanno recentemente eseguito una serie di ispezioni nei comuni di Itri e Priverno. Le operazioni hanno portato al sequestro di generi alimentari e bevande non conformi alle normative vigenti, oltre alla sospensione di un’attività commerciale.





In un ristorante di Priverno, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato oltre 200 kg di alimenti, tra cui carne, verdure, formaggi, prodotti dolciari e pasta fresca. Questi prodotti erano privi di tracciabilità, il che rendeva impossibile verificare la loro provenienza. La titolare del ristorante è stata multata con 1.500 euro per questa violazione delle norme.

In un esercizio di commercio all’ingrosso nel comune di Itri, oltre a una sanzione di 2.000 euro, è stata eseguita una confisca amministrativa di una tonnellata e mezza di alimenti e bevande. Questi prodotti erano conservati in locali non idonei e non rispettavano le procedure di autocontrollo previste.

Sempre nel comune di Itri, in un ingrosso specializzato nella vendita di articoli casalinghi, detergenti e materiali a contatto con gli alimenti (M.O.C.A.), i carabinieri del Nas hanno rilevato che il titolare stava commercializzando questi prodotti senza aver presentato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al comune. Di conseguenza, gli uffici amministrativi hanno emesso un provvedimento di sospensione dell’attività di commercializzazione non autorizzata, accompagnato da una sanzione di 3.000 euro.