Polizia in azione, verifiche sul settore degli autotrasporti

Nella notte fra il 26 e 27 febbraio personale della Polizia di Stato di Fondi ha svolto un mirato e capillare servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto delle irregolarità nel settore dell’autotrasporto, attraverso la verifica della liceità delle merci e dei vettori, nonché dei lavoratori impiegati illegalmente.

Più in particolare sono stati effettuati controlli sulla filiera delle merci trasportate, in particolare afferenti al campo ortofrutticolo, che nel territorio hanno come punto di riferimento uno dei più grandi mercati ortofrutticoli d’Europa, il MOF, Mercato Ortofrutticolo Fondi e per le attività connesse intorno ad esso.





Il servizio, coordinato dal Commissariato di P.S. Fondi, ha visto l’impiego del personale del dei Reparti Prevenzione Crimine Lazio, Abruzzo e Toscana, della Polizia Stradale di Latina, delle unità cinofile di Nettuno per un totale di 12 autoveicoli e 24 uomini, che hanno costituito un valore aggiunto all’ordinaria attività di vigilanza e contrasto della criminalità.

L’area interessata dal servizio è stata prevalentemente quella del MOF, ove presso i crocevia sono stati predisposti 4 posti di controllo.

Nella circostanza sono state controllate 121 persone, di cui 38 gravate da precedenti penali o di polizia, la cui posizione è al vaglio di ulteriori accertamenti, soprattutto riguardo la posizione lavorativa, 94 veicoli, di cui un autocarro è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Inoltre sono state elevate numerose violazioni al codice della strada, prevalentemente per violazioni delle normative sull’autotrasporto, contribuendo così a preservare l’integrità dell’intera filiera ortofrutticola locale e nazionale.