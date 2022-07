Capolavoro Zeppieri: a Umago è semifinale contro Alcaraz

Grande partita, grande torneo e grande annata per il tennista di Latina Giulio Zeppieri che ha sconfitto ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Umago (Croazia) il n.82 del ranking lo spagnolo Zapata Miralles.

Zeppieri ha iniziato questo torneo dalle qualificazioni e da numero 168 del mondo e oggi ha regalato una grande chicca, avendo la meglio del più blasonato 25enne spagnolo con un secco 75 64.





Il primo set un’autentica partita di sfinimento con scambi duri che Zeppieri ha vinto con il cuore e soprattutto con la testa. Così, dopo aver sconfitto agli ottavi il colombiano Galan Riveros 64 36 61 e prima ancora in rimonta l’argentino Cachin 36 61 64, dopo la vittoria con Zapata Miralles, Zeppieri si regala un sogno: la semi finale con il giovane talento spagnolo e n.1 del tabellone Carlos Alcaraz.

Già da molti considerato il nuovo Nadal, Alcaraz oltre ad essere il numero 1 del tabellone, prima del torneo di Umago era il numero 5 del ranking, mentre Zeppieri partiva dalla 168esima posizione ed entrerebbe nei 100 solo in caso di un trionfo nel torneo. Se si dovesse partire dalla classifica, per Zeppieri ci sarebbero davvero poche chance, ma come molti sanno il tennis è uno sport strano dove tutto può accadere e malgrado l’anno magico di Carlos Alcaraz, il giovane talento spagnolo pare soffra molto i tennisti italiani. Le sconfitte, forse, più brucianti di quest’anno di Alcaraz le ha subite tutte contro nostri connazionali: Matteo Berrettini (Australian Open), Jannik Sinner (Wimbledon) e proprio Lorenzo Musetti pochi giorni fa nella finale dell’Open di Germania (Amburgo).

“Il mio rapporto con gli italiani è da incubo” ha commentato ironicamente Alcaraz al termine del match odierno dove ha comunque spiegato di voler arrivare in finale. Gioia e soddisfazione, invece, per il tennista mancino di Latina che sa di stare disputando una settimana da sogno e che per quanto complessa, la partita di domani è di quelle in cui bisogna lasciar andare il braccio perché non c’è nulla da perdere.

Il tonneo di Umago dimostra tutto lo stato di salute del tennis maschile italiano che vede oltre a Zeppieri altri due italiani in semi finale: il n.1 azzurro Jannik Sinner e Franco Agamenone che ha già vinto un altro derby contro Marco Cecchinato.

Un azzurro in finale al torneo di Umago ci sarà sicuro ma in provincia di Latina, il tifo è tutto per Giulio Zeppieri nella speranza che possa fare l’impresa contro Alcaraz.

Appuntamento per gli appassionati alle 17.30 sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo, Now e Tennis TV.