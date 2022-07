Treni al rallentatore sulla Roma-Napoli (via Formia): ritardi fino a 4 ore

Ennesima giornata di passione, per i viaggiatori, pendolari e non, sulla tratta Fl7 Roma-Napoli, via Formia.

A partire dalle 6.45 di questa mattina infatti, come comunicato dal servizio Infomobilità di RFI, Reti Ferroviarie Italiane:





“…sulla linea Roma – Formia – Napoli, il traffico ferroviario permane rallentato tra Sezze e Latina per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 240 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni. Attivo il servizio bus sostitutivo tra le stazioni di Aversa e Formia.

Prosegue l’intervento dei tecnici di RFI per garantire il ripristino della regolare circolazione previsto per le ore 13:30″.