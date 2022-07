Covid, ancora tanti casi (1.302) e ci sono 2 decessi

I casi legati alla pandemia sono ancora tanti. Anche nel bollettino odierno diffuso dall’Asl di Latina risultano essere più di mille, per la precisione 1300 i nuovi casi.

320 i casi nella sola Latina, 138 a Terracina, 131 ad Aprilia, 97 a Cisterna di Latina, 90 a Formia, e poi via via tutti gli altri centri con le uniche eccezioni di Campodimele e Rocca Massima a zero casi.





Il dato più sconfortante, quello a cui non ci si abituerà mai, è che ci sono ancora due decessi segnalati in Provincia, riguardano un paziente di Formia e uno di Terracina.

È segnato un solo ricovero ospedaliero nelle ultime 24 ore, 152 i guariti e 197 le vaccinazioni somministrate.

IL BOLLETTINO DELL’ASL DI LATINA