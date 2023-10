La Polizia Locale in prima linea durante la pandemia, il riconoscimento

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Itri è stata premiata in Regione direttamente dal presidente Francesco Rocca e dall’assessore competente Luisa Regimenti per l’impegno durante l’emergenza da Covid-19.

Il riconoscimento, consegnato direttamente presso gli uffici regionali, ha visto intervenire per il centro aurunco, il comandante dei Vigili Urbani Sergio Stamegna e l’assessore Mario Di Mattia.





Entusiasmo in tutta Itri per il riconoscimento consegnato alla Municipale per il lavoro svolto durante la pandemia.