Decesso per Covid a Latina, si tratta di una paziente di 70 anni

Nel periodo della convivenza con il virus che ha segnato il nostro immediato passato, fa notizia un decesso legato al Covid.

Il fatto registrato nei giorni scorsi a Latina all’ospedale Santa Maria Goretti dove è venuta a mancare una donna di 70 anni con problemi oncologici.





Secondo quanto riportato anche da altri media provinciali, la malattia infettiva avrebbe provocato nella donna una polmonite acuta che le sarebbe poi diventata fatale.

I medici e gli esperti tendono a non creare allarmismo ma ad affrontare la situazione per quello che è: ovvero l’epoca nella quale si convive con un virus che comunque è meno aggressivo di prima e meno impattante sul sistema sanitario sia grazie all’immunità naturale (dovuta a tante persone che hanno contratto la malattia e ne rimangono immuni per un determinato periodo), sia per quella indotta (attraverso le varie dosi di vaccino).

Ovviamente, il rischio maggiore è legato al decorso della malattia nei pazienti considerati “fragili” con presenza di altre patologie o gli anziani con altri problemi di salute.