Addio a Berlusconi, il legame con la provincia di Latina

La notizia del giorno è sicuramente quella della scomparsa di Silvio Berlusconi, già presidente del consiglio dei ministri dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006 e successivamente dal 2008 al 2011.

L’ormai ex leader di Forza Italia si è spento questa mattina al San Raffaele di Milano dopo aver combattuto con una leucemia.





Forte era il legame anche con esponenti politici del territorio pontino, vista anche la grande influenza politica del suo partito per buona parte della propria leadership politica. Oggi in molti ricordano la propria presenza a Latina in sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Di Giorgi nel 2011. Ma molte volte Berlusconi è stato virtualmente presente alla convention di Forza Italia a Fondi, con telefonate o video messaggi.

Più volte il coordinatore regionale del partito azzurro Claudio Fazzone, senatore di Fondi, ha fatto sapere di avere con Berlusconi un rapporto diretto. Lo stesso Berlusconi pare abbia avuto voce in capitolo nello scegliere Salvatore De Meo, all’epoca sindaco di Fondi, quale candidato alle Europee e dandogli oggi l’onore di rappresentare l’Italia in Europa.

Il legame di Berlusconi con la provincia di Latina, segnato anche dalle importanti affermazioni elettorali, sta facendo in modo che in molti lo ricordino in queste ore.