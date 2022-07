Covid, Azione chiede il potenziamento dell’ospedale di Formia

“In previsione delle prossime ondate di infezioni da Covid-19, a seguito della stagione estiva ed in considerazione della presenza unica di un reparto di Malattie Infettive presso l’ospedale Goretti di Latina, è necessario provvedere ad offrire percorsi nuovi di diagnosi e terapia per i futuri pazienti Covid attraverso la creazione di un secondo presidio di Malattie Infettive che si occupi della popolazione del centro sud della nostra provincia, evitando i trasferimenti con le ambulanze di cui tutti hanno memoria e che hanno comportato disagi non solo per i pazienti”. Lo scrive il coordinamento della provincia di Latina di Azione.

“Verosimilmente in autunno le strutture sanitarie del territorio si troveranno di nuovo ad essere sotto pressione a causa dei contagi da Covid-19, considerando sia le varianti emergenti che le elevate percentuali di soggetti ancora non vaccinati o vaccinati con solo due dosi”.





“Il Dono Svizzero di Formia, essendo dotato di un reparto di Rianimazione, di una Radiologia h24 con Tac e di un laboratorio analisi h24, è l’unico ospedale con caratteristiche strategiche per questo progetto. Si confida nella volontà delle amministrazioni locali e della Asl di Latina di prendere da subito in considerazione questa proposta e di mettere in atto tutti i meccanismi necessari alla realizzazione dell’Unità”.