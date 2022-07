Covid in provincia di Latina, ancora 1400 casi

Sono 1.432 i nuovi positivi in provincia di Latina inseriti nel bollettino odierno dell’Asl. Zero i decessi, 4 i ricoveri, 100 le persone guarite e 150 i vaccini somministrati.

Sul numero di nuovi positivi, ci sono alcuni centri che continuano a far registrare numeri davvero importanti: 345 a Latina, 227 ad Aprilia, 105 a Terracina, 92 a Formia, 90 a Cisterna, 64 a Sezze, 62 a Sabaudia, 59 a Fondi e 50 a Minturno. Poi via via tutti gli altri centri con le uniche eccezioni di Campodimele e Ponza che non registrano nuovi positivi.





IL BOLLETTINO DELL’ASL DI LATINA