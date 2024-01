Dipendenti Icot senza stipendio, La Penna (Pd): “Inaccettabile, vicino ai lavoratori”

“In merito al mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti dell’Icot di Latina, siamo pronti a interrogare il Presidente della Regione qualora il tavolo di conciliazione convocato dal Prefetto per domani non bastasse a venire a capo di questa delicata situazione”. Lo annuncia il consigliere regionale del Partito Democratico, Salvatore La Penna.

“Stiamo seguendo con attenzione e apprensione i risvolti della controversia fra Asl Latina e Gruppo Giomi, che ha per ora determinato il mancato pagamento dello stipendio del mese di dicembre al personale in servizio presso l’istituto pontino. Avendo fiducia nell’equilibrio e nell’operato delle istituzioni coinvolte, – sottolinea La Penna – non intendiamo esprimere giudizi sul merito amministrativo della vicenda. Al contempo siamo vicini alle lavoratrici, ai lavoratori e alla loro famiglie con la convinzione che non sia accettabile scaricare sui dipendenti e di riflesso sull’utenza i costi di tale disputa”.





“Auspicando che il tavolo di confronto in prefettura possa produrre i risultati attesi, – afferma il consigliere – nel caso in cui ritardasse ulteriormente il pagamento degli stipendi, ci muoveremo interrogando direttamente il Presidente Rocca per conoscere tutte le iniziative che la Giunta Regionale può mettere in atto per la risoluzione della problematica”.