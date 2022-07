Omicidio Serena Mollicone, chiesti 4 anni per il carabiniere di Itri: è accusato di favoreggiamento

Per l’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, misteriosamente uccisa nel 2011, la Procura di Cassino ha chiesto condanne pesanti per tutti gli imputati. Tra i quali figura anche l’appuntato dei carabinieri Francesco Suprano, di Itri, al quale è contestato il reato di favoreggiamento: per lui, chiesti 4 anni di carcere.

La Procura ha inoltre chiesto la condanna a 24 anni di reclusione per omicidio a carico di Marco Mottola, 30 anni per il padre Franco, ex comandante della Stazione dell’Arma di Arce, e 21 anni per la madre Anna Maria. Infine, per il luogotenente dei carabinieri Vincenzo Quartale, accusato di concorso esterno in omicidio, la richiesta del pm è stata di 15 anni.