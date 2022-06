Pattinaggio artistico a rotelle: 4 medaglie d’oro per gli atleti della Polisportiva ‘Nuovi orizzonti’

La pista sede della gara, la stessa del Trofeo Virtus 7 Stelle disputato nel mese di Aprile, il bellissimo Palazzetto dello sport di Villaricca (NA), gli atleti anche questa volta numerosissimi e agonisticamente ben preparati, provenienti dalle più blasonate scuole di pattinaggio della Campania, due i giorni di gara, ben 280 le ragazze e ragazzi che hanno fatto sentire il tonfo delle rotelle al sempre numerosissimo pubblico che non manca mai di fare da cornice a questi eventi.

Si è infatti disputata nel weekend appena trascorso la seconda tappa del Trofeo FISR “Giovani Promesse”, (la terza ed ultima in programma il 7 e 8 luglio) la cui organizzazione è stata curata sapientemente dallo staff tecnico e amministrativo dello Skating Club Edenlandia del Giudice Federale Delia Scala e del maestro Federale Claudio Scala.





Rispettivamente divisi in categorie e anno di nascita, nonostante il caldo che ha accompagnato i due giorni di gara, i 280 atleti di cui ben 19 in rappresentanza dalla Polisportiva Nuovi Orizzonti che svolge i suoi allenamenti presso la Tensostruttura adiacente il Pala Borrelli sul Lungomari di Scauri, si sono confrontati davanti al giudizio degli impassibili giudici Federali, dando vita al consueto spettacolo che solo questo sport è capace di offrire.

Notevole e lodevole il lavoro della brava ed esperta istruttrice Rosalba La Rocca, aiutata quest’anno nel lavoro di formazione sportiva dalle assistenti Manuela Sansonetti e Federica Nardella, nel guidare in maniera impeccabile gli atleti pontini nelle loro performance.

I risultati conseguiti anche questa volta hanno confermato il trend di crescita della scuola pontina, l’unica scuola di pattinaggio a rappresentare e difendere i colori laziali, incassando come ormai consuetudine i complimenti di tutti gli addetti al lavoro.

4 le medaglie d’oro conquistate nelle rispettive categorie, a salire sul gradino più alto del podio per primo è stato l’atleta di Minturno Baldascino Francesco (classe 2015) nella categoria Primi Passi A autore di una meravigliosa performance confermando quanto di buono fatto con la precedente medaglia d’oro conquistata nel trofeo Virtus 7 Stelle, la seconda medaglia d’oro arrivata nella serata di sabato e stata conquistata dalla bravissima atleta itrana Paliotti Giada (classe 2014) nella categoria Giovani Promesse 1, la grazia e la perfezione della sua perfomance ha lasciato senza respiro l’intero palazzetto, la terza medaglia d’oro arrivata nel primo pomeriggio di domenica e conquistata dall’atleta formiana Barone Ludovica (classe 2009) categoria Giovani Promesse 3 anche per lei un’esibizione perfetta che non ha dato scampo alle sue avversarie, la quarta ed ultima medaglia arrivata in chiusura di Trofeo con l’ormai veterana atleta formiana Coianiz Giorgia (classe 2005) categoria Giovani Promesse 6 che non fa che confermare tutto il suo talento, 1 la medaglia d’argento conquistata, a salire sul secondo gradino del podio l’atleta formiana D’Ambrosio Sophie (classe 2011) categoria Govani Promesse 2, medaglia d’argento che pesa come una medaglia d’oro in quanto alla sua prima gara ufficiale, due le medaglie di bronzo, per l’atleta di Minturno Testa Ilaria (classe 2010) categoria primi Passi A e per l’atleta formiana Cardillo Cupo Erica (classe 2011) categoria Giovani Promesse 1.

Non sono riuscite a salire sul podio ma sono comunque state artefici di prestazioni importanti, le pattinatrici Cardillo Cupo Sofia, Pezzetta Irene, D’Alessandro Mia, D’Alessandro Francesca, Addessi Caterina, D’Ambrosio Eloise, Vento Sofia, Ialongo Chiara, Strabello Delicata, Baldascino Chiara, Raponi Erica, Treglia Chiara.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente della Polisportiva Termale Francesco per i risultati ottenuti a conferma del grande lavoro di preparazione effettuato durante l’anno sportivo, anno sportivo che si appresta a vivere un finale di stagione esaltante, nella scuola fervono i preparativi per il tanto atteso evento “La Notte delle Rotelle” spettacolo di pattinaggio artistico che vedrà tra l’altro la partecipazione di alcuni dei più bravi pattinatori del panorama rotellistico nazionale, già confermata la presenza dell’atleta azzurra Federica Sola medaglia d’oro in Coppa Italia nel 2014, spettacolo che si svolgerà quest’anno il con il Patrocinio Comune di Minturno il giorno 27 Giugno presso l’Arena Mallozzi sul lungomare di Scauri, dove a partire dal 17 Giugno e fino al 26 Giugno andrà in scena la manifestazione “Pattini sotto le Stelle” tutte le sere dalla 19:00 alle 22:00 in maniera gratuita sarà possibile per tutti i ragazzi e ragazze di eta compresa tra i 4 e i 14 anni, provare l’emozione del pattinaggio ed assistere alle esibizione delle ragazze della scuola, sarà istallata infatti una pista di pattinaggio artistico a rotelle la quale oltre ad ospitare lo spettacolo del 27 giugno sarà una piacevole attrattiva estiva del comune sul lungomare, in maniera del tutto gratuita sarà possibile effettuare delle prove sui pattini, sotto la guida dalle istruttrici e con i pattini messi a disposizione dalla Polisportiva.