MinTurnEat, edizione da record per la manifestazione che unisce divertimento ed enogastronomia

La quinta edizione del MinTurnEat, è stata un successo. La kermesse, svoltasi dall’8 al 10 luglio nella zona Sieci del Lungomare Nazario Sauro, ha confermato la riuscita del format, che vede alla regia il Consorzio d’imprese ‘Minturno da scoprire’, il sostegno istituzionale e amministrativo del Comune di Minturno e il contributo della Regione Lazio nell’ambito del finanziamento concesso a valere sull’Avviso pubblico “Reti di imprese tra attività economiche”. L’evento ha saputo anche quest’anno attrarre un vasto pubblico, grazie a una miscela perfetta di enogastronomia, musica dal vivo e intrattenimento per giovani e famiglie.

Durante le tre giornate, il MinTurnEat ha visto una straordinaria partecipazione di visitatori, desiderosi di gustare le specialità enogastronomiche locali presenti con 16 stand, accompagnate dalla musica di artisti di grande successo.





L’8 luglio, la serata di apertura con “Voglio tornare negli anni 90“ ha attirato una folla entusiasta, grazie a un format nazionale molto richiesto, caratterizzato da musica, DJ e speaker in stile anni Novanta. Il 9 luglio, i Mac Pop hanno incantato il pubblico con il loro funk-rock revival, mentre il gran finale del 10 luglio è stato affidato all’artista Marco Viccaro in arte ‘Bucalone’, noto per i suoi grandi successi live in Italia e all’estero.

Tra musica ed enogastronomia, il MinTurnEat non ha dimenticato i più piccoli, con un ricco programma di intrattenimento per tutta la famiglia.

Soddisfatto il commento dell’Assessore al Turismo Giuseppe Pensiero: “Il grande apprezzamento del pubblico per questa quinta edizione conferma ampiamente la bontà della collaborazione tra la Rete d’imprese riunita nel Consorzio ‘Minturno da Scoprire’ che ha presentato il Piano di eventi, e il Comune che ha partecipato al bando “Reti di imprese tra attività economiche” indetto dalla Regione Lazio. Ben 16 attività del Consorzio hanno promosso le proprie eccellenze e tipicità enogastronomiche, accogliendo cittadini e turisti nei loro stand, mostrando il volto migliore di Minturno e Scauri, un territorio accogliente e desideroso di fare turismo di qualità. Ringrazio a nome dell’Amministrazione tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita della manifestazione”, continua Pensiero, “a partire dal fondamentale lavoro della Polizia Locale di Minturno, dei volontari del gruppo locale di Protezione civile e del prezioso supporto della Polizia Locale del vicino Comune di SS. Cosma e Damiano, che hanno garantito lo svolgimento in grande tranquillità e sicurezza delle serate”.

Grande anche la soddisfazione di Antonio Lungo, presidente del Consorzio Minturno da Scoprire e Vice Presidente Confcommercio Lazio Sud, che ha voluto ribadire l’importanza delle sinergie pubblico-privato per realizzare progetti che abbiano ricadute importanti sulle imprese e sul territorio: “Voglio ringraziare le 80 imprese che fanno parte della Consorzio d’imprese e che attivamente supportano le nostre progettualità, così come il sindaco Gerardo Stefanelli per il sostegno dell’amministrazione comunale, e il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina Giovanni Acampora, che ha voluto essere presente per portare il suo saluto durante la serata di apertura”.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la promessa di nuove sorprese e un’altra indimenticabile edizione del MinTurnEat.